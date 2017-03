RTL steigert Betriebsgewinn

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebita) legte im vergangenen Jahr um 3,3 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro zu, wie die RTL Group am Donnerstag mitteilte. In Aussicht gestellt hatte der Vorstand lediglich ein Plus von maximal 2,5 Prozent. Der Umsatz wuchs prozentual ähnlich stark wie das Ergebnis auf 6,2 Milliarden Euro.

Der Umsatz durch das Digitalgeschäft kletterte um 31,9 Prozent auf 670 Millionen Euro. Damit steuerte das Segment mit Youtube-Kanälen und Werbung im Internet erstmals mehr als 10 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Der Gewinn bei Europas größter werbefinanzierten Sendergruppe fiel allerdings mit 720 Millionen Euro um fast 9 Prozent niedriger aus als im Vorjahr. Als Grund gab RTL höhere Steuerzahlungen an.

Die Aktionäre, darunter der Medienkonzern Bertelsmann als Haupteigner, sollen wie im Vorjahr vier Euro Dividende erhalten - einschließlich der bereits gezahlten Zwischendividende von einem Euro. Diese Zahlen entsprechen den Erwartungen von Branchenexperten.

RTL hatte am Mittwoch überraschend angekündigt, dass RTL-Deutschland-Chefin Anke Schäferkordt sich aus dem europäischen Konzernvorstand zurückzieht.