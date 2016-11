Babylon, die Dritte

Im „Café des langues“ erhalten Menschen die Möglichkeit, sich in geselligem Rahmen in einer Sprache zu unterhalten, die sie schon ansatzweise kennen. Im Austausch mit anderen können sie ihre Kenntnisse praktisch anwenden und erweitern. Das Angebot richtet sich aber auch an Nicht-Luxemburger, die ihre Muttersprache pflegen wollen, doch dazu im Alltag kaum Gelegenheit haben.

Anmeldung



Anmelden kann man sich per E-Mail an egalitedeschances@villeesch.lu unter Angabe der gewünschten Sprache und der bevorzugten Uhrzeit. Die nächsten Auflagen des „Café des langues“ werden am 7. und 21. Dezember stattfinden.

Neben der linguistischen Dimension hat das „Café des langues“ aber auch eine starke soziale Komponente. Bei einem Glas Bier, Wein oder Wasser lässt sich gut über aktuelle politische wirtschaftliche oder kulturelle Themen diskutieren. Zudem kann man neue Leute aus allen Kulturkreisen und sozialen Schichten kennenlernen.

Die Veranstaltung ist nach verschiedenen Tischen gegliedert, an denen Diskussionen in sechs unterschiedlichen Sprachen geführt werden.

Wegen der großen Nachfrage und des begrenzten Platzangebots im „Ratelach“ werden am kommenden Mittwoch (23. November) erneut zwei Zeitfenster angeboten. Von 19.00 bis 19.45 Uhr wird am ersten Tisch luxemburgisch gesprochen, am zweiten italienisch und am dritten Tisch wird das Gespräch in Englisch geführt. Von 19.45 bis 20.30 Uhr wird im „Ratelach“ dann spanisch, französisch und deutsch geredet. Moderiert werden die Gespräche von freiwilligen Animateuren, die die jeweilige Sprache gut beherrschen. Pro Tisch sind maximal sechs Personen zugelassen, kleine Fähnchen signalisieren, an welchem Tisch gerade welche Sprache gesprochen wird.

Organisiert wird das „Café des langues“ vom „Service de l’égalité des chances“ der Stadt Esch in Zusammenarbeit mit der Kulturfabrik. Die Idee entstand im Rahmen der Entwicklung des kommunalen Integrationsplans der Gemeinde Esch.