Größer, heller und schneller am Ziel

Der Direktion des Einkaufszentrums City Concorde in Bartringen ist es ein wichtiges Anliegen, ihren Kunden ein möglichst bequemes und schönes Einkaufserlebnis zu bieten. Im September 2015 fiel daher der Startschuss für Ausbauarbeiten in mehreren Etappen. Die erste Etappe der Arbeiten ist nun abgeschlossen, pünktlich für die Weihnachtseinkäufe konnte am Montag das neue Parkhaus „Vendôme“ für 850 Fahrzeuge eröffnet werden.

Auf einem oberirdischen Parkplatz sowie in zwei Untergeschossen stehen 850 Stellplätze zur Verfügung. Um den Kunden viel Komfort zu bieten, hat die Direktion viel Wert auf geräumige und breite Stellplätze gelegt, mit 2,60 Metern ist ein bequemes Ein-und Aussteigen sowie Beladen möglich. Die Untergeschosse sind hell beleuchtet, zudem ist das Parkhaus mit einem Parkplatz-Leitsystem ausgestattet. Personen mit eingeschränkter Mobilität sowie Familien mit Kleinkindern stehen größere Parkplätze zur Verfügung. Die Besitzer von Elektrofahrzeugen können während ihrer Einkäufe die Aufladesäulen benutzen.

Vom Untergeschoss aus gelangen die Kunden mit dem Aufzug oder über die Treppe in das oberirdische Pavillon, das mit dem Einkaufszentrum verbunden ist.

Im Rahmen der Eröffnung des Parkhauses „Vendôme“ findet zwischen dem 25. November und dem 11. Dezember ein Gewinnspiel statt.