Panzerfaust trifft polnisches Konsulat

Unbekannte haben eine Panzerfaust auf das polnische Generalkonsulat in der westukrainischen Stadt Luzk abgefeuert. Der Treffer beschädigte in der Nacht auf Mittwoch das Dach und ein Fenster, wie das örtliche Nachrichtenportal volyn24.com berichtete. Niemand sei verletzt worden, sagte Vize-Konsul Krzysztof Sawicki. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko wies die Sicherheitsbehörden an, die diplomatischen Missionen im Land besser zu schützen.

«Wir als Regierung dürfen nicht zulassen, dass sich das Verhältnis zu Polen verschlechtert», sagte Vizeaußenminister Wadim Pristajko in Kiew. Der ukrainische Botschafter wurde ins polnische Außenministerium einbestellt. Aus Sicherheitsgründen blieben alle polnischen Konsulate in der Ukraine am Mittwoch geschlossen.

Das über Jahre gute Verhältnis zwischen der Ukraine und Polen hat sich zuletzt verschlechtert, weil in beiden Ländern eine nationalistische Sicht auf die Geschichte stärker wird.

Luzk ist Hauptstadt der Region Wolhynien, in der sich Ukrainer und Polen unter deutscher Besatzung im Zweiten Weltkrieg und in den Jahren danach bekämpft haben.