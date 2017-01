Schnee verursacht Chaos in Luxemburg

Vor allem am Samstag Abend und in der Nacht zum Sonntag mussten Polizei und Rettungskräfte mehrmals ausrücken. In Petingen in der rue de Luxembourg gelang es einem Lkw-Fahrer nicht mehr sein Gefährt zu bewegen und blockierte die Straße.

Ebenfalls in Petingen, in der rue de las Chiers kollidierte ein Fahrer mit seinem Wagen mit einem geparkten Auto. In Belvaux in der rue d’Oberkorn kam es zu einem Auffahrunfall. Kurz vor Linger kam ein Fahrer mit seinem Pkw von der Straße ab und landete im Straßengraben.

In Differdingen, in der avenue Charlotte schaffte es ein Bus nicht mehr den Berg hoch und blockierte den Verkehr. Im Chemin rouge in Belvaux rutschte ein Bus auf ein geparktes Fahrzeug.