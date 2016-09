Facebook gibt nach

Facebook hatte das mit einem Pulitzerpreis gewürdigte Foto eines von Napalm verbrannten schreienden Mädchens aus dem Jahr 1972 im August von der Seite eines norwegischen Autors entfernt, weil es gegen die Regeln des Unternehmens zur Darstellung von Nacktheit verstoße.

Aus Protest stellten daraufhin viele andere Menschen das Foto von AP-Fotograf Nick Ut ebenfalls auf ihre Facebookseite, darunter die norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg. Zunächst entfernte Facebook auch all diese Fotos und erklärte zur Begründung, es sei schwierig, ein Foto eines nackten Kindes in diesem Fall zu erlauben und in anderen Fällen nicht. Am Freitag kam dann die Kehrtwende: Das Unternehmen erklärte, es erlaube das Verbreiten des Fotos "wegen seines Status als ikonisches Bild von historischer Bedeutung".