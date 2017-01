Yves Nosbusch übernimmt CNFP-Spitze

Nach zwei Jahren an der Spitze der CNFP gibt der ehemalige SES-Chef Romain Bausch das Präsidentenamt an Yves Nosbusch ab. Nosbusch ist Chef-Ökonom bei der BGL BNP Paribas in Luxemburg und Mitglied der CNFP. Romain Bausch bleibt dem CNFP-Rat erhalten.

Der Nationale Rat für öffentliche Finanzen (CNFP) ist ein unabhängiges Istrument zur Überwachung der Einhaltung der Haushaltsregeln Luxemburgs. Es spricht auch ökonomische Empfehlungen aus. Der Rat wurde durch ein Gesetz im Juli 2014 in Kraft gesetzt.