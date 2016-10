PwC Luxemburg legt kräftig zu

Die Buchprüfungs- und Wirtschaftsberatungsfirma PwC Luxemburg hat im am 30. Juni abgelaufenen Geschäftsjahr ein Umsatzplus von 11 Prozent erzielt. Der Gesamtumsatz des Unternehmens belief sich demnach auf 374 Millionen Euro. Gewinnzahlen gibt keiner der so genannten Big Four, zu denen auch PwC gehört, bekannt.

Außerdem hat PwC Luxemburg im abgelaufenen Geschäftsjahr 925 Mitarbeiter eingestellt. Damit kommt die Beraterfirma im Großherzogtum auf insgesamt rund 2.700 Beschäftigte und Partner.

Erst vor Kurzem haben die Buchprüfungsunternehmen Deloitte und EY ihre Zahlen bekannt gegeben. Auch diese Firmen konnten ihren Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich steigern.