Obama: "Trumps Äußerungen sind abscheulich"

"Der Präsident fand die Aufnahmen genauso abscheulich wie die meisten Amerikaner", sagte sein Sprecher Josh Earnest am Montag.

In dem Video aus dem Jahr 2005, das am Freitag öffentlich wurde, äußert sich Trump obszön über Frauen und brüstet sich mit Übergriffen.

Obama hatte die Bemerkungen bereits am Wochenende verurteilt. Dass der republikanische Präsidentschaftskandidat Frauen erniedrige, sich über Behinderte lustig mache und Veteranen beleidige, sei bezeichnend, sagte der Präsident in Chicago. "Er ist selbst so unsicher, dass er sich stark fühlt, wenn er andere Leute demütigt", sagte er.