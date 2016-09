Brand in Düdelingen

Gestern Abend gegen sieben Uhr wurde der Feuerwehr in Düdelingen ein Brand in der "Tattebiergerstross" gemeldet. Hier kam es zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus. Passanten hatten den Rauch bemerkt, der aus dem Wohnhaus austrat.

Die Feuerwehr war schnell vor Ort und stellte fest, dass ein Zimmer des Wohnhauses sowie das Treppenhaus in Brand standen.

Zum Zeitpunkt des Feuers befanden sich keine Personen im Haus. In kürzester Zeit konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis ungefähr 22 Uhr. Eine Brandwache blieb nach dem Feuer weiterhin vor Ort.