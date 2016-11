Esch: Hochhaus wird nicht gebaut

Dies verkündete die Escher Bürgermeisterin Vera Spautz am Freitag bei der Vorstellung der Haushaltsvorlage im Gemeinderat.

Die Stadt sei der Meinung, dass das Hochhaus aus unterschiedlichen Gründen nicht in dieses Wohnviertel passe, sagte Spautz. Der Schöffenrat habe einen zweiten Entwurf in Auftrag gegeben. Hochwertige Einfamilienhäuser und Wohnungen sollen künftig dort entstehen. Weitere Details zum Haushalt der Stadt Esch-sur-Alzette lesen Sie in der Samstagsausgabe des Tageblatt.