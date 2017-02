Unfall fordert Schwerverletzten

Schwere Kollision am Donnerstag auf der N26 am "spatzen Eck" unweit von Wiltz. Dort war bei einem Abbiegeversuch ein Auto in ein entgegenkommendes Fahrzeug gekracht.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo er mit einem Bus zusammenstieß. Der Autofahrer wurde schwer verletzt. Er kam nach der Erstversorgung vor Ort ins nächste Krankenhaus.

Im Bus wurde ein Kind verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog es in eine Klinik. Über die Schwere der Verletzung gibt es noch keine Angaben. Die Straße musste nach dem Unfall gesperrt werden.