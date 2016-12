RTL Group legt TV- und Radiosender zusammen

Das französisches Radiogeschäft von RTL Group soll in die Groupe M6 integriert werden. Das teilte das Unternehmen am Dienstagabend per Pressemeldung mit. Der Verwaltungsrat der RTL Group und der Aufsichtsrat der Groupe M6 haben dem Plan in ihren jeweiligen Sitzungen einstimmig zugestimmt.

Mit einem Anteil von 48,26 Prozent kontrolliert RTL Group die börsennotierte Senderfamilie Groupe M6. Die Transaktion bedarf unter anderem der Zustimmung der französischen Medienaufsicht CSA.

Als Teil dieser internen Neuorganisation plant die Groupe M6 100 Prozent der Anteile an der französischen Radiofamilie der RTL Group (RTL, RTL 2, Fun Radio und dem Werbezeitenvermarkter IP France) zu erwerben. Der Kaufpreis beträgt 216 Million Euro – ohne Barmittel und Verbindlichkeiten. "In Folge der Transaktion wird die Groupe M6 über ein einmaliges Portfolio aus TV- und Radiosendern, digitalen Angeboten, Inhalteproduktion / Rechtehandel sowie Diversifikationsgeschäften verfügen", schreibt RTL.

Der neue, integrierte Vermarkter für TV-, Radio- und Digitalwerbung soll neue Wachstumsmöglichkeiten, insbesondere durch die wachsende Nachfrage der Werbungtreibenden nach crossmedialen Werbelösungen schaffen, so RTL weiter. Zusätzlich soll die Zusammenführung Synergien schaffen, indem Investitionen in Technologien und digitale Vertriebsplattformen sowie bestimmte zentrale Funktionen gebündelt werden können.

Die geplante Neuorganisation soll keinen Einfluss auf die redaktionelle Ausrichtung der RTL-Radiosender und der Fernsehsender der Groupe M6 haben.