Luxemburg in den europäischen Top Ten

Das britische HR-Beratungsunternehmen ECA International hat eine Studie veröffentlicht über die Städte der Welt, wo die Mieten am teuersten sind. Analysiert wurden die Mietpreise von hochwertigen, nicht möblierten Drei-Zimmer-Wohnungen. Diese Appartements werden häufig von Personen auf Mission im Ausland angemietet. Die Studie untersucht und vergleicht die Lebenshaltungskosten für Manager an über 230 Standorten weltweit. Darunter befindet sich auch Luxemburg.

Die Personalabteilungen der Unternehmen benutzen oft die Studie, um die Kosten des Auslandsaufenthalts und die Lebenskosten ihrer Mitarbeiter im Ausland zu berechnen.

Die Luxemburger Hauptstadt liegt im europäischen Ranking auf dem neunten Platz. Angeführt wird die Hitparade der teuersten Mietpreise in Europa von London (GB), mit 7.900 Dollar (7.350 Euro), vor der russischen Hauptstadt Moskau, die sich trotz sinkender Preise in den Top drei hält, und Zürich (CH). Danach folgen Genf (CH), Istanbul (TR), Paris (F), Stochholm (SWE) und Kiew (UKR). Dann folgt das Großherzogtum. Hierzulande werden im Durchschnitt 3.000 Dollar (2.800 Euro) Miete pro Monat erhoben. Hinter Luxemburg kommen Amsterdam (NL), Dublin (IRL), Kopenhagen (DK), Sankt Petersburg (Russland), Rom (I), Den Haag (NL), Oslo (NO), Wien (AU), Basel (CH), Malta und Mailand (I).

Die irische Hauptstadt Dublin verzeichnet in diesem Zusammenhang die höchste Steigerungsrate bei den Mietpreisen in Europa. Der durchschnittliche Mietpreis in Europa liegt bei 2.330 Dollar (2.165 Euro).

In der weltweiten Hitparade liegt Luxemburg aber "nur" auf dem 58. Rang. Die Städte mit den höchsten Mietpreisen auf der ganzen Welt sind New York (USA) und Hongkong mit über 10.000 Dollar (9.300 Euro), vor Tokio (JP) mit mehr als 8.000 Dollar (7.500 Euro), London (GB), Port Moresby (Papua-Neuguinea), Caracas (Kolumbien), Luanda (Angola), San Francisco (USA), Moskau (RUS) und Dubai (Vereinigte Arabische Emirate).