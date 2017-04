Mit Gaspistole in den Supermarkt

Am Samstagnachmittag macht sich ein Mann auf den Weg in einen Supermarkt in Ingeldorf. Vor Betreten des Gebäudes sehen Augenzeugen, dass der Mann eine Waffe in eine Umhängetasche steckt. Die Polizei ist schnell vor Ort.

Wie sich herausstellt, war der Mann betrunken. In seiner Tasche hatte er zwei Gaspistolen. Solche Waffen sind in Luxemburg verboten. Er muss seine Schreckschusswaffen abgeben.