Am Freitag Morgen, gegen 8h30 sind in der rue Aessen in Zolwer zwei Pkws zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden 3 Personen verletzt. Auf der CR111 zwischen Hivingen und Oberkerschen ist am Freitag Morgen kurz vor 10 ein Motorradfahrer gestürzt. Er zog sich dabei Verletzungen zu.