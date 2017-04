Auffahrunfall - Rebellion - Arrest

Am Freitagabend kam es in Walferdingen an einer Verkehrsampel zu einem Auffahrunfall. Der Unfallverursacher, der auf das vor ihm stehende Fahrzeug aufgefahren war, stieg aus und fing ein Palaver mit dem zweiten Fahrer an. Es kam zu einer Rangelei, die von Zeugen beendet wurde. Der Unfallverursacher war besoffen, und da aus seinem "Streit" mit dem anderen Fahrer nichts geworden war, versuchte er sein "Glück" auf dem Kommissariat noch einmal. Er konnte einem Beamten einen Fußtritt verpassen, ehe er von dessen Kollegen überwältigt wurde. Die Nacht verbrachte der Unruhestifter in der Arrestzelle.

Führerscheinentzüge wegen zuviel Alkohol am Steuer gab es indes in Hosingen, in Esch (zuzüglich "Kralle" am Wagen, da keine Versicherung vorlag), in Luxemburg-Stadt und auch in Clerf. Auch im letztgenannten Fall mit "Bonus", sogar mit deren drei: Der Fahrer war gegen 4.00 Uhr in der Nacht aufgefallen, als er beim Manövrieren ein geparktes Auto beschädigte; er hatte keinen Führerschein; er fuhr das Auto ohne das Wissen des Fahrzeugbesitzers.

Der Bericht der Notrufzentrale 112 hält indes sechs Unfälle seit Freitagabend fest. In Gasperich und Niederanven kollidierten am Freitagabend jeweils zwei Wagen, je eine Person wurde verletzt. Am Samstagmorgen gab es derweil zwei Verletzte in Düdelingen und einen in Clerf, ebenfalls nach Kollisionen von zwei Autos. Zwischen Tintesmühle und Kalborn stürzte ein Motorradfahrer, und bei einem Unfall in Pommerloch blieb es glücklicherweise beim Blechschaden.