Clinton rudert zurück

Sie bedauere, dass sie die Trump-Unterstützer als erbärmlichen Haufen aus Sexisten, Rassisten und Homophoben bezeichnet habe, sagte Clinton am Samstag. Viele der Anhänger des Republikaners seien hart arbeitende Amerikaner.

Clinton hatte bei einer Spendengala für schwule, lesbische und transexuelle Geldgeberorganisationen in New York City am Freitagabend gesagt: "Krass verallgemeinert gesagt könnte man die Hälfte von Trumps Anhängern in einen - wie ich es nenne - Korb der Erbärmlichen werfen. Oder? Die Rassisten, die Sexisten, die Homophoben, die Xenophoben, die Islamophoben - Sucht euch was aus."

Trump und mehrere andere Republikaner hatten sie dafür scharf kritisiert.