Russland sieht Waffenruhe in Gefahr

Russland sieht nach dem US-Luftangriff auf syrische Truppen die Waffenruhe in Syrien in ernstzunehmender Gefahr. "Das ist eine sehr schwierige Situation", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau. Den US-Luftangriff vom Wochenende, den das Pentagon als Irrtum bezeichnete, kritisierte er als "abscheulichen Vorfall".

Bei dem Angriff waren mehr als 60 syrische Soldaten getötet worden. "All das gefährdet natürlich die Waffenruhe", sagte Peskow der Agentur Interfax zufolge. Praktisch sei die syrische Armee die einzige Seite, die die von Russland und den USA ausgehandelte Feuerpause einhalte, sagte er.

Am Sonntag hatte Syriens Luftwaffe indes erstmals wieder Rebellengebiete in der nordsyrischen Großstadt Aleppo bombardiert. Die Opposition hält die - von ihr von Anbeginn an skeptisch betrachtete - Waffenruhe für gescheitert.

Das russische Verteidigungsministerium will dem Pentagon in Kürze einen detaillierten Vorschlag für das gemeinsame Vorgehen in Syrien schicken, wie die Moskauer Zeitung "Iswestija" (Montag) schrieb. Moskau habe bereits aus Washington ein entsprechendes Dokument bekommen; dieses sei aber nicht ausführlich genug gewesen, berichtete das Blatt unter Berufung auf informierte Kreise.