Luxair fliegt trotz Nebel

Da auch die anderen Londoner Flughäfen auslastungsbedingt ausschieden organisierte die Luxair Transfers nach Luton, dem einzig verbleibenden Alternativ-Flughafen an dem die notwendigen Start- und Landebedingungen gegeben waren. Die Betroffenen wurden kontaktiert und von den geplanten Maßnahmen in Kenntnis gesetzt. So konnte die Rückkehr der heimkehrenden Passagiere nach Luxemburg sichergestellt werden. Dies meldet die Luxair.

Dieser Flug sei mit einer größeren Maschine, einer Boeing durchgeführt worden. So konnten alle Reisenden für die Jahresendfeier ins Großherzogtum zurückkehren. Wenn auch mit Verspätung erreichten so sämtliche Fluggäste trotz widrigster Wetterbedingungen ihre Zielflughäfen. Luxair war an diesem Freitagvormittag eine der wenigen Fluggesellschaften in London-City, der es gelang, alle Fluggäste zu den jeweiligen Bestimmungsorten zu bringen, berichtet die Fluglinie nicht ohne Stolz.

Auch für die geplanten Nachmittags-Flüge nach London will die Luxair alle möglichen Vorkehrungen treffen, um trotz der schwierigen Wetterverhältnisse alle Passagiere zu ihrem Zielort zu bringen.