"Cumhuriyet"-Mitarbeiter bleiben in Untersuchungshaft

Ein Gericht in Istanbul ordnete am Samstag an, dass sie bis zu ihrem Prozess in Untersuchungshaft bleiben. Unter den Festgenommenen sind der Chefredakteur des Blattes, Murat Sabuncu, der Karikaturist Musa Kart und der Kolumnist Kadri Gürsel.

Die türkische Justiz hatte die Mitarbeiter der Zeitung am Montag festgenommen. Sie wirft ihnen Verbindungen zu kurdischen Aufständischen vor sowie zu den Verantwortlichen des gescheiterten Militärputschs von Mitte Juli.

Im Zuge ihres massiven Vorgehens gegen Oppositionelle nahmen die türkischen Behörden in der Nacht zum Freitag zudem die beiden Vorsitzenden der prokurdischen Oppositionspartei HDP, Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag, sowie mehrere HDP-Abgeordnete fest.

Die westlichen Verbündeten der Türkei haben Bedenken wegen des Vorgehens gegen "Cumhuriyet" und die prokurdische Partei geäußert.

Die 1924 vom Journalisten Yunus Nadi Abalioglu gegründete "Cumhuriyet" ("Republik") zählt zu den ältesten Tageszeitungen in der Türkei. Das regierungskritische Blatt war über Jahrzehnte staatlichen Repressalien und politisch motivierten Anschlägen ausgesetzt. Im September wurde "Cumhuriyet" mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet.

Nach Branchenangaben erschien die überregionale "Cumhuriyet" bislang mit einer Auflage von rund 50 000 Exemplaren täglich. Sie gehört zu den 20 größten Tageszeitungen der Türkei.

Der bekannte "Cumhuriyet"-Autor Ugur Mumcu wurde 1993 bei einem Bombenattentat getötet. 2015 wurde gegen die Zeitung wegen der Veröffentlichung einer religionskritischen "Charlie-Hebdo"-Karikatur ermittelt, zwei Kolumnisten wurden zu Haftstrafen verurteilt.

Im Mai wurden der Chefredakteur Can Dündar und sein Hauptstadtbüroleiter Erdem Gül zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Sie hatten geheime Dokumente veröffentlicht, die türkische Waffenlieferungen an Islamisten in Syrien 2015 belegen sollen.

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte sie persönlich angezeigt.