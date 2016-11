Grethen zieht Kandidatur zurück

Henri Grethen wird nicht Vorsitzender des Verwaltungsrates der Banque et Caisse d'Epargne de l'État (BCEE). Grethen hat seine Kandidatur zurückgezogen. Das teilte die Regierung am Freitag Nachmittag in einer Erklärung mit.

Die Regierung drückte ihr Bedauern über die Entscheidung Grethens aus, respektiere aber die persönliche Entscheidung. Der Vorsitz des Verwaltungsrates der BCEE wird gegenwärtig von Victor Rod ausgefüllt.

Arbeitsminister Nicolas Schmit wollte bekanntlich Grethens Posten beim Europäischen Rechnungshof übernehmen. Wie die Planspiele was eine mögliche Regierungsumbildung angeht nun aussehen, ist derzeit noch nicht bekannt.