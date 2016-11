Guide Michelin: zweiter Stern für Mosconi

Ansonsten blieb für Luxemburg alles mehr oder weniger beim Alten. Lediglich eine weitere Änderung gibt es noch: ein sog. "Bib Gourmand" wurde aberkannt, und zwar für "Mi et Ti".

Insgesamt gibt es in Belgien und Luxemburg nun 143 Restaurants mit Sternen, davon zwei mit 3 Sternen in Belgien; 21 mit 2 Sternen davon neben dem Mosconi in Luxemburg kein weiteres. Die zehn 1-Sterne-Restaurants in Luxemburg (120 insgesamt) behalten alle ihre Auszeichnung. Es sind dies: La Distillerie, Favaro, Lea Linster, La Gaichel, Patin d’Or, Clairefontaine, La Cristallerie, Ma langue sourit, Guillou Campagne sowie Toit pour Toi.

Von den insgesamt 179 "Bib Gourmand" befinden sich deren 14 in Luxemburg: Bistro 1865, Parc Le'h, Dahm, Brimer, La Bergamote, Bick Stuff, Kamakura, Mamma Bianca, Joël Schaeffer, Bonifas, Two 6 Two, Les Timandines, Du Vieux Château und L’Ecuelle.

Der Guide Michelin 2017 für Belgien und Luxemburg kommt am 24. November in den Verkauf. In Luxemburg wird er 21,33 Euro kosten. Insgesamt werden 1.453 Adressen geführt, davon 1.116 Restaurants und 337 Hotels.