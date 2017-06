Viel Stillstand

Die "Trafic-Info" des Automobilclubs ACL von 16.49 und 17.01 Uhr am Donnerstagnachmittag verheißen jedenfalls nicht viel Gutes, und das bestätigt sich sofort durch einen Blick auf die Autobahn-Kameras von Cita.lu

Vorab deshalb schon mal der (leider) immer wieder zu wiederholende Hinweis: Bei Stau bitte eine Rettungsgasse freihalten!

Auf der A6 Richtung Belgien ist kurz hinter dem Cessinger Kreuz die rechte Spur blockiert. Hier behindert sowohl ein lahmgelegter LKW, als auch ein Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto den Verkehrsfluss.

In Frankreich auf der A31 (Höhe Kanfen) hat ein Laster Teile seiner Ladung verloren. Das ist nur 6 km hinter der Grenze, die Auswirkungen dieses Unfalls reichen deshalb bis deutlich nach Luxemburg in den Berufsverkehr hinein. Auf der A3 staut es somit bis nach Luxemburg-Stadt. Dies bedingt logischerweise auch Stau auf der A1, ab Kirchberg bis Gaspericher Kreuz, sowie auf der A6, von Bridel bis Gaspericher Kreuz.

Nur kurz zuvor hatte es auf der A3 in Richtung Frankreich wegen einem Unfall bereits Stau gegeben, und in der Gegenrichtung hatten die LKW-Kontrollen wegen des LKW-Fahrverbots an Fronleichnam in Deutschland zeitweise im Verlauf des Tages für Stau bis zu 11 km nach Frankreich hinein gesorgt.