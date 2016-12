EU-Sanktionen gegen Russland verlängert

Darauf einigten sich die 28 EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag beim Gipfel in Brüssel, wie EU-Diplomaten sagten. Ein formeller Beschluss dazu soll in den kommenden Tagen fallen. Die EU hatte wegen der Unterstützung für prorussische Separatisten in der Ukraine seit 2014 umfangreiche Wirtschaftssanktionen gegen Moskau verhängt. Ihre Lockerung oder Aufhebung machen die EU-Staaten von Fortschritten bei der Umsetzung des Minsker Friedensabkommens abhängig.

Ohne Verlängerung wären die Strafmaßnahmen Ende Januar ausgelaufen. Sie sollen jetzt um sechs weitere Monate verlängert werden. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Präsident François Hollande hatten sich am Dienstag für die Verlängerung der Sanktionen ausgesprochen. Beide begleiten im Rahmen des sogenannten Normandie-Formats zusammen mit Kiew und Moskau den Friedensprozess. Am Donnerstag informierten sie in Brüssel ihre EU-Kollegen über den Stand der Dinge.

Um das Partnerschaftsabkommen mit der Ukraine zu retten, haben die EU-Staaten derweil eine von den Niederlanden geforderte Zusatzerklärung beschlossen. In dem beim EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel vereinbarten Text wird unter anderem festgehalten, dass die Ukraine durch das Abkommen keine konkrete Perspektive auf einen EU-Beitritt erhält.

Durch die Zusatzerklärung soll es den Niederlanden ermöglicht werden, das Abkommen zu ratifizieren. In dem Land hatten am 6. April EU-Kritiker eine Volksabstimmung gegen den Vertrag gewonnen. Die Zusatzerklärung soll nun den Bedenken der Kritiker Rechnung tragen. Die Niederlande sind das einzige EU-Land, das den Vertrag noch nicht ratifiziert hat.

Das Abkommen sieht deutlich engere Beziehungen zwischen der Ukraine und der EU vor. Regelungen zum Handel werden bereits seit Anfang des Jahres vorläufig angewendet. Sie umfassen einen fast 100-prozentigen Verzicht beider Seiten auf Zölle. Zudem werden unter anderem die Ansiedelung von Unternehmen erleichtert und der freie Kapitalverkehr garantiert.

Wann das Abkommen nun in den Niederlanden ratifiziert werden soll, ist noch unklar. Voraussetzung dafür ist eine Abstimmung im Parlament. Der Rechtspopulist Geert Wilders hat für diesen Fall ein Misstrauensvotum gegen Regierungschef Mark Rutte angekündigt.

Der Streit um das Partnerschaftabkommen ist in den Niederlanden politisch sehr heikel. Wilders Partei für die Freiheit (PVV) würde laut jüngsten Umfragen bei Wahlen derzeit stärkste Partei werden. Die nächsten Parlamentswahlen stehen im März 2017 an. Die liberale VVD von Regierungschef Mark Rutte würde der Umfrage zufolge einen Sitz verlieren und mit 23 Mandaten auf Platz zwei kommen.