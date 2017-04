Reifen platzt beim Start einer Luxair-Maschine

Mit dem Schrecken davon kamen am Samstag Nachmittag Passagiere einer Luxair-Maschine. Während des Start auf dem Rollfeld in Barcelona gab es plötzlich einen lauten Knall. Einer der vier Reifen am Fahrgestell unter den Flügeln war geplatzt.

Der Start und Flug konnte jedoch ordnungsgemäß fortgesetzt werden und die Maschine in Luxemburg sicher landen. Noch ist unklar, was die Ursache für den geplatzten Reifen war.

Platzende Reifen können eine große Gefahr für die Flugsicherheit darstellen. So war ein geplatzter Reifen der Grund für den Absturz der Concorde am 25. Juli 2000 in der Nähe von Paris, bei dem die 109 Insassen und vier Menschen am Boden ums Leben kamen. Mit hoher Geschwindigkeit herumfliegende Reifenteile hatten Tank und Fahrwerk der Concorde dermaßen beschädigt, dass es letztendlich zum Absturz kurz nach dem Start kam.

Die Bauart regulärer Verkehrsmaschinen und die deutlich niedrigeren Startgeschwindigkeiten im Vergleich zur Concorde, machen Unfälle wie die vom Juli 2000, im normalen Verkehrsbetrieb sehr unwahrscheinlich bis unmöglich.