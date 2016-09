Schlägerei vor dem Lokal

Ein Anrufer meldete in der Nacht gegen 1.00 Uhr in der hauptstädtischen rue de Strasbourg der Polizei eine Schlägerei in einer Gaststätte. Mehrere Passanten, sowie das Opfer wurden vor der Tür angetroffen. Den Beamten wurde geschildert, dass zwei Männer die Kundschaft vor dem Lokal angepöbelt hätten. Die Kunden gingen aber nicht auf die Verbalattacken ein und gingen wieder ins Lokal. Lediglich ein Mann blieb vor der Tür.

Unmittelbar danach schlugen die zwei Männer, aus bislang unbekannten Gründen, auf den Passanten ein und ergriffen die Flucht. Das Opfer wurde verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Eine Streife stellte schließlich die beiden mutmaßlichen Angreifer in der Umgebung des Cafés. Sie wurden in Handschellen gelegt und zum Revier gebracht. Dort wurde bemerkt, dass sie unter starkem Alkoholeinfluss standen. Die aufgebrachten Männer ließen sich nicht beruhigen. Daraufhin wurden sie in der Ausnüchterungszelle untergebracht.