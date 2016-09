Mindestens drei Tote bei Zugunglück in Spanien

Der Bahnbetreiber Renfe bestätigte auf dpa-Anfrage, es gebe "einige Tote". Die Tragweite des Unglücks in der Region Galicien sei noch nicht klar.

Die Zeitung "El Mundo" zitierte die Lokalpolizei in der Provinz Pontevedra mit den Worten, es handele sich um "eine große Zahl von Verletzten".

El tren accidentado era de pasajeros y hacía la ruta Vigo-O Porriño https://t.co/MZlliIHIml Vídeo: @Vigoalminuto pic.twitter.com/uCqtVtQIsa — Europa Press (@europapress) 9. September 2016

Der Unfall habe sich gegen 9.30 Uhr in der Nähe der der Station O Porriño ereignet. Der Zug, der mit rund 60 Menschen an Bord von der Hafenstadt Vigo ins portugiesische Valença do Minho unterwegs war, sei entgleist und wohl gegen eine Brücke geprallt, hieß es.

Die Behörden hätten Ermittlungen zur Unglücksursache eingeleitet.