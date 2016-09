Inflationsrate auf höchstem Stand seit zwei Jahren

Die Inflationsrate in der Eurozone ist im September auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren gestiegen. Wie die Statistikbehörde Eurostat am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte, erhöhten sich die Verbraucherpreise in den 19 Staaten der Währungsunion um 0,4 Prozent und zogen damit doppelt so stark an wie im August. Das letzte Mal wurde dieser Wert nach Eurostat-Angaben im Oktober 2014 erreicht.

Am deutlichsten verteuerten sich Dienstleistungen mit 1,2 Prozent, wie die Statistiker mitteilten. Lebensmittel, Alkohol und Tabakwaren wurden 0,7 Prozent teurer und Industriegüter 0,3 Prozent. Gesunken sind nochmals Energiekosten um drei Prozent. Im August war der Rückgang mit 5,6 Prozent noch deutlich stärker gewesen.