Progrès, USR und Strassen siegen

Union Titus Petingen spielte gegen Rümelingen 20 Minuten guten Fußball und lag früh in Führung. Danach rackerte sich Rümelingen nach und nach ins Spiel zurück und erzielte kurz vor Schluss das 2:1 durch Diallo. Ein Befreiungsschlag für die Mannschaft von Trainer Christian Joachim nach vier sieglosen Spielen in Folge.

Dank eines unangefochtenen 3:1 über Mondorf hat Strassen am Donnerstag seinen ersten Heimsieg in dieser Saison einfahren dürfen. Die UNA blieb somit auch im vierten Spiel in Folge – samt Pokal– ungeschlagen.

Nach den zwei schmerzhaften Niederlagen gegen Käerjeng und Mondorf hat Niederkorn am siebten Spieltag gegen Rosport für Wiedergutmachung gesorgt und die Mannschaft von Patrick Zöllner mit 3:1 bezwungen.

Die restlichen Partien des siebten Spieltages werden am Sonntag ausgetragen. RFCUL spielt gegen den F91, Hamm hat Déifferdeng zu Besuch, Canach empfängt die Fola und Jeunesse spielt gegen Käerjeng.