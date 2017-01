Muller erfüllt sich seinen Traum

Im ersten Satz konnte Muller bis zum Stand von 6:6 zunächst zwei Satzbälle nicht verwerten. Nach einem wahren Mini-Break-Festival im Tiebreak hatte der Luxemburger am Ende die besseren Nerven und gewann diese Entscheidungsphase mit 7:5.

Im zweiten Durchgang musste der Spora-Spieler gleich am Anfang eine heikle Situatioun überwinden. Gleich im ersten Aufschlagspiel musste er einen Breakball abwehren. Danach schlug aber die Stunde von Muller. Der 33-Jährige nahm seinem Gegner das Service zum ersten Mal ab und ging mit 2:1 in Führung. In der Folge nahm "Mulles" seinem Gegner noch einmal den Aufschlag zum 5:2 ab. Der FLT-Spieler liess sich jetzt nicht mehr die Butter vom Brot nehmen.

Somit war sein erster Titel unter Dach und Fach, dies im sechsten Anlauf.