Dealer verhaftet

Der Unfall ereignete sich im Müllertal, auf der Strecke von Befort nach Grundhof. Eine Person wurde verletzt. Des Weiteren teilte die Notrufzentrale u.a. einen Feuerwehreinsatz vom Nachmittag mit: in Brouch bei Biwer war es zu einem Kaminbrand gekommen.

Die beiden Drogendealer wurden derweil bereits am Freitag erwischt. In Luxemburg am Boulevard Dr. Charles Marx hatten sich zwei Personen auffällig benommen, sodass eine Polizeipatrouille den Verdacht hegte, hier würde ein Drogendeal laufen. Der Verdacht bestätigte sich, Kokain sollte den Besitzer wechseln. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Verhaftung des Dealers an.

Ein zweiter Dealer kam am Freitag mit Protokoll sowie Beschlagnahmung aller Utensilien und seines Autos "davon". Beamte hatten in Mersch ein Fahrzeug kontrolliert, das nicht ordnungsgemäß angemeldet war. Während der Kontrolle wurde Marihuana-Geruch bemerkt, und das Unheil für den Verdächtigen nahm seinen Lauf.