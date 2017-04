Macron schließt Sputnik und RT aus

Die vom Kreml finanzierten Medienundwürden "erlogene Informationen" über den parteilosen Ex-Wirtschaftsminister verbreiten, sagte ein Macron-Sprecher am Freitag zur Begründung. Der TV-Sender Russia Today und das Nachrichtenportal Sputnik hätten das Ziel, dem Pro-Europäer Macron zu schaden. Sie würden deswegen keine Akkreditierungen mehr für Wahlkampfveranstaltungen des sozialliberalen Präsidentschaftsfavoriten erhalten.

Das russische Außenministerium kritisierte die Entscheidung scharf. Eine Sprecherin in Moskau sprach von einer "skandalösen Entscheidung". Es handle sich um eine "gezielte und offene Diskriminierung der russischen Medien". Macrons Bewegung "En Marche!" (In Bewegung!) verdächtigt Russland, den französischen Präsidentschaftswahlkampf zugunsten der pro-russischen Rechtspopulistin Marine Le Pen beeinflussen zu wollen.

Auch die französische Regierung hat Moskau wiederholt davor gewarnt, sich in den Wahlkampf einzumischen. Macron tritt am 7. Mai in der Präsidentschaftsstichwahl gegen Le Pen an. Umfragen zufolge ist er mit rund 60 Prozent der Stimmen klarer Favorit. Experten halten einen Sieg der Rechtspopulistin Le Pen für sehr unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen.