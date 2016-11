Tageblatt bei Festnahmen in New York vor Ort

Der Unmut ist groß in Manhattan. Während Donald Trump im restlichen Amerika kräftig absahnte, ließ seine Heimatstadt ihn eiskalt abblitzen. Dass er nur 10 Prozent der Stimmen erhielt, spürt man bei den Protesten am Mittwochabend.

Tausende Menschen ziehen durch New Yorks Straßen. An unterschiedlichen Plätzen wird friedlich gegen Trump protestiert. Hier ein von uns in Manhattan live gedrehtes Video. Es zeigt die gute Stimmung, die den ganzen Abend herrschte:

Am Ende wurden jedoch viele der jungen Protestierenden, die etwa vor einem Trump-Hotel in der Straße standen, festegenommen. Sie hatten die Wahl zwischen dem Gang zum Bürgersteig oder der Polizeiwache. Viele wurden geknebelt abgeführt: