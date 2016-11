Türkei macht PKK für Anschlag verantwortlich

Aller Wahrscheinlichkeit nach stecke die PKK hinter der Explosion in der Nähe des Gouverneurssitzes, sagte Arbeitsminister Mehmet Müezzinoglu dem Fernsehsender CNN Turk. Seinen Angaben zufolge wurden in der südtürkischen Stadt zwei Menschen getötet und 21 weitere verletzt.

Bekannt hat sich bislang niemand zu dem Anschlag. In der Türkei wurden in jüngster Vergangenheit zahlreiche Bombenattentate verübt. Die Regierung hat wiederholt die PKK dafür verantwortlich gemacht. Zudem haben die radikal-islamische IS-Miliz und auch linksextreme Gruppen mehrfach Anschläge in der Türkei für sich reklamiert