Frau am Seil hinter Auto hergeschleift

Eine Frau ist in Hameln an einem um ihren Hals gelegten Seil mehrere Straßenzüge lang hinter einem Auto hergeschleift und lebensgefährlich verletzt worden. Nach der Tat vom Sonntagabend habe sich ein 38-Jähriger auf einem Polizeirevier gestellt und als Täter zu erkennen gegeben, teilte die Polizei in der niedersächsischen Stadt am Montag mit.

Zu Hintergründen und Motiven des Mannes äußerten sich die Ermittler zunächst nicht. Die 28-Jährige wurde mit schwersten Verletzungen in einer Hamelner Klinik notoperiert und anschließend mit einem Intensivtransporthubschrauber in eine Spezialklinik verlegt.

Den Angaben der Beamten zufolge hatte der Täter ein Ende des Seils, das um den Hals der Frau hing, an die Anhängerkupplung eines Autos gebunden und hatte sie durch drei Straßen gezogen. Erst dann blieb das Opfer auf einem Gehweg liegen. Wie es sich genau vom Auto löste, ist bislang noch unklar.

Die Polizei bat Zeugen der Ereignisse, sich zu melden. In den Straßenzügen fänden darüber hinaus "umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen der Kriminaltechnik statt", teilten sie mit. Der Verdächtige sei kurz nach dem Auffinden der Verletzten auf einer Wache erschienen. Der Mann ließ sich dort widerstandslos festnehmen.