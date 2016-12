Wann schließen die Geschäfte?

Am Samstag (Heiligabend) haben die Supermärkte nur bis 16.00 Uhr geöffnet. Normale Geschäfte haben ihre Türen in der Regel bis 18.00 Uhr geöffnet. Das gibt die "Confédération luxembourgeoise du commerce" (CLC) in einer Pressemitteilung bekannt.

Die Autobahntankstellen haben die Feiertage durchgehend geöffnet. Bei allen anderen Tankstellen sieht die Sache etwas anders aus. Eine feste Regelung gibt es aber nicht. Es hängt von der jeweiligen Tankstelle ab, wie sie die Öffnungszeiten festlegt.

Wer auch an einem Feiertag gerne ins Kino geht: kein Problem. Die Kinos der Utopolis-Gruppe haben generell an Feiertagen von 11.00 bis 22.15 Uhr geöffnet, wie auf der Webseite der Gruppe angegeben ist. Am Samstag beginnen die letzten Vorstellungen aber schon gegen 17.00 Uhr.

Das Schwimmbad "d’Coque" hat am Samstag bis 18.00 Uhr geöffnet. Am Sonntag und Montag ist das Hallenbad geschlossen. Die "Escher Schwemm" hat am Samstag von 8.00 bis 12.45 Uhr geöffnet und ist ebenfalls Sonntag und Montag geschlossen. Wer trotzdem "wellnessen" will, kann dies beispielsweise in Strassen tun. "Les Thermes" haben am Samstag bis 17.00 Uhr geöffnet. Am Sonntag und am Montag kann man von 14.00 bis 19.00 Uhr dort entspannen.

Wer an Heiligabend oder an Weihnachten "Zuflucht" vor der Familie sucht, bekommt auch in Luxemburg so einige Alternativen geboten. Am 24. Dezember hallt der Ruf der legendären "Diva-Party" noch nach, die sich nach der Schließung der Escher Kultkneipe im Jahr 2011 auf drei verschiedene Veranstaltungen verteilt hat. Noch immer wird darüber gestritten, welche der drei denn nun der rechtmäßige Erbe ist. Als da wären: der "Steelpunch" auf dem Brillplatz, die "Xmas Mega Party" im Café "Le Pirate" und die "Last Day before Christmas Party" im Rockhalcafé.

Am 25. Dezember geht abends vor allem in der Hauptstadt die Post ab. Hier ist in erster Linie natürlich der "Zürcher Bal" (Luxexpo) zu nennen. Aber auch im "Gudde Wëllen", "Ënnert de Steiler" oder im Apoteca geht die Post ab. Ein "Hotspot" im Süden ist Düdelingen ("Why Not" und "Joker Bar"), während auch in Befort in der Kult-Disko "Flying Dutchman" die Feierwütigen das Tanzbein schwingen können.

Wer an Weihnachten Alkohol trinken will, muss jedoch aufpassen, denn Busse und Züge fahren nur nach eingeschränktem Fahrplan. Alle Infos zu den Fahrplänen gibt es auf www.mobiliteit.lu