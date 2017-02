Ein Trump-Fan unterwegs nach Luxemburg?

Sie liebt Trump und sie liebt Geld. Demnächst könnte sie auf dem Limpertsberg in die amerikanische Botschaft einziehen. Georgette Mosbacher ist bekannt unter Republikanern. Reich wurde sie in der Kosmetikbranche. Einflussreich durch ihren Ex-Mann Robert Mosbacher, Wirtschaftsminister unter George W. Bush, und ihre legendären Partys in Washington und New York.

Die Modezeitschrift "W-Magazine" schrieb in einem Porträt über ein Treffen mit der Frau in ihrem Appartement in New York: "Jedes republikanisches Schwergewicht kommt durch diese Türen, um mit Georgette Mosbacher Brot zu brechen und ihren barocken Diamantring zu küssen".

Mosbacher ist ein großer Trump-Fan. Sie war auf seiner Hochzeit mit Melania und zeigte sich schockiert, als Donald Trump vorgeworfen wurde, frauenfreindlich zu sein. "Jeder der meinem Hund erlaubt, in seinem Jet mitzufliegen, hat einen besonderen Platz in meinem Herzen", erzählte sie dem "W-Magazine".

Die New York Post berichtet nun, dass Mosbacher demnächst in Luxemburg US-Botschafterin werden könnte. Dies wäre möglich, weil Stabschef Reince Priebus versucht, den Außenminister Rex Tillerson zu umgehen und seine eigenen Leute zu platzieren. Dies obwohl Tillerson angeblich bei seiner Nominierung als Außenminister darauf beharrt habe, die Botschafter selbst auszuwählen.

Sollte Mosbacher den Sprung nach Luxemburg schaffen, wäre sie wohl genau das Gegenteil des letzten luxemburgischen Botschafters. David McKean, der nach Donald Trumps Sieg abberufen wurde, war unter den Demokraten ein politisches Schwergewicht. McKean diente unter anderem als langjähriger Berater für den ehemaligen US-Außenminister John Kerry.