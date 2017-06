Kupferdieb dank Zeugen gestellt

Ein Dieb wollte am Sonntag in der rue des Martyrs in Rümelingen Kupfer und Schrott entwenden. Dabei wurde er von einem Zeugen beobachtet. Dieser versperrte dem Langfinger mit seinem Fahrzeug die Ausfahrt vom Gelände.

Der Dieb versuchte noch, das Fahrzeug des Zeugen mit seinem Lieferwagen zur Seite zu drücken, was allerdings misslang. Die Polizei konnte den Mann noch vor Ort festnehmen.