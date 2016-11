Regierung dringt in Rebellenviertel vor

In den Wohngebieten gibt es nach Angaben beider Seiten und der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte aber weiterhin heftige Kämpfe.

Regierungstruppen haben in den vergangenen Tagen am Boden eine Offensive gestartet, die von Luftangriffen flankiert wird. In der früheren Wirtschaftsmetropole des Landes haben Assad-Getreue im Westen die Kontrolle, die Rebellen dafür im Osten. Dort sind nach UN-Angaben mindestens 250.000 Menschen eingeschlossen.

Für Assad, der militärisch von Russland unterstützt wird, wäre die vollständige Kontrolle über Aleppo ein extrem wichtiger Erfolg nach sechseinhalb Jahren Bürgerkrieg.