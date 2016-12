Der Minette-Superbus als Slideshow

Diese würde demnach nicht wieder "auferstehen", sondern Planspiele sehen hier einen sog. "Superbus", oder BHNS vom französischen "Bus à haut niveau de service", vor (► Link ).

Im Rahmen von regionalen Info-Versammlung, auf denen Nachhaltigkeitsminister François Bausch mögliche Neuerungen in der Organisation des landesweiten Busnetzes (RGTR) erklärt und bei der Bevölkerung den Puls fühlen will, was diese davon hält, war am Mittwoch der Süden an der Reihe, dies im großen Auditoire des Campus Belval.

Da durfte der Superbus natürlich nicht fehlen, und wir haben für unsere User als Fotostrecke eine Auswahl der Erklärungen aus der Powerpoint-Slideshow zusammengestellt, die v.a. den BHNS betreffen.