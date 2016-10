Drei Führerscheinentzüge

In Düdelingen, in Ahn und in Grevenmacher hat die Polizei insgesamt drei Führerscheine entzogen. Bei allen drei Autofahrern wurde ein übermäßiger Alkoholkonsum konstatiert. In Düdelingen wurde eine Patrouille auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches wiederholt in Schlangenlinien in Richtung Bettembourg fuhr. Das Auto wurde daraufhin angehalten und die Fahrerin einer Kontrolle unterzogen. Auf Nachfrage gab sie an Alkohol konsumiert zu haben. Aufgrund des Resultates des Atemlufttests wurde ihr Führerschein eingezogen.

Ein weiterer Führerschein wurde in der Nacht in Ahn eingezogen nachdem die Polizei auf einen Verkehrsteilnehmer aufmerksam wurde. Bei der anschließenden Überprüfung wurde ein starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein erster Atemlufttest ergab, dass der zulässige Höchstwert deutlich überschritten wurde. Die Polizei stellte ein provisorisches Fahrverbot aus.

In Grevenmacher wurde die Polizei auf einen Fahrer aufmerksam, der die Patrouille mit hoher Geschwindigkeit in der "route de vin" kreuzte. Da der Fahrer auch weiterhin beschleunigte nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Bei einer anschließenden Kontrolle wurde ein Alkoholgeruch festgestellt. Da beim Alkoholtest der zulässige Höchstwert deutlich überschritten wurde, stellten die Beamten gegen den Fahrer ein vorübergehendes Fahrverbot aus.