CFL-Lokführer fuhr durch Haltesignal

Schreckliche Erinnerungen an das schwere Zugunglück von Zoufftgen ( ► Link ) 2006 werden wach. Damals starben sechs Menschen und 23 wurden verletzt. Um solche Kollisionen zu verhindern kommt das europäische Zugsicherheitssystem ETCS zum Einsatz – eigentlich.Mit dem Sysstem werden beispielsweise Züge automatisch gestoppt, wenn sie ein rotes Signal überfahren. Seit 2002 laufen in Luxemburg die Installationen für dieses System. 1998 wurde die neue Sicherhitsnorm festgelegt. Inzwischen funktioniert es im ganzen Luxemburger Schienennetz. Auf der Strecke Bettemburg - Zoufftgen kommt es allerdings nicht zum Einsatz. Die Franzosen haben es installiert, aber nicht zertifiziert, heißt es auf einer Pressekonferenz am Donnerstagmittag ( ► Link ).

In Belgien wird noch an dem System gearbeitet. Deutschland hat ein eigenes Konzept. Es ist seit 2008 aktiv. Das ETCS-System soll eigentlich bis 2020 europaweit stehen. Was genau am Dienstagmorgen kurz vor 09:00 Uhr kurz vor dem Rangierbahnhof Bettemburg passierte, ist noch unklar.

Schienenersatzverkehr

Bis Mittwochabend bleibt die Zugstrecke von und nach Metz gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr wird eingesetzt. Sonderzüge werden über Petingen und Rodange in Richtung Frankreich fahren.

Kein Alarmsystem hat angeschlagen. Erst durch einen Notruf einer französischen Schaffnerin im Personenzug lief die Rettungskette an. Die Frau wird derzeit medizinisch behandelt. Was man bislang weiß ist, dass ein französischer Güterzug mit rund 600 Tonnen Gewicht mit einem CFL-Passierzug kollidierte. Der französische Lokführer leitete noch einen Bremsvorgang ein und flüchtete in den hinteren Teil der Lok. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Der CFL-Lokführer hatte laut des Betreibers sich nicht an ein Haltesignal gehalten. Die beiden Züge prallten zusammen. Die Lok des Güterzuges wurde durch den ersten CFL-Wagen gedrückt. Durch die Wucht des Aufpralls wird die Steuerkabine regelrecht pulverisiert. Es dauerte Stunden bis der Lokführer aus Luxemburg lokalisiert werden konnte. Er ist bei dem Unglück gestorben. Noch immer ist unklar, wie viele Menschen eigentlich an Bord des Personenzuges waren. Zunächst war von sechs Menschen die Rede.

Auf der Strecke zwischen Bettemburg und Zoufftgen dürfen Züge mit maximal 140 Stundenkilometer verkehren. An der Unglücksstelle ist eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h erlaubt. Für die Bahnexperten ist klar. Beide Züge waren an der Stelle nicht langam unterwegs.

Die Rettungskräfte haben inzwischen Sichtblenden rund um die Unglücksstelle aufgestellt. Die beiden Züge müssen Meter um Meter auseinandergezogen werden. Der Strom in der Oberleitung wurde abgestellt. Vor Ort laufen die Ermittlungen zur Unglücksursache auf Hochtouren.