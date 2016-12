IS bei Palmyra wieder auf dem Vormarsch

Die radikalislamische IS-Miliz ist offenbar unweit der antiken syrischen Wüstenstadt Palmyra auf dem Vormarsch. Die Extremisten hätten am Freitag nach heftigen Gefechten mit Regierungstruppen weiteres Territorium erobert, erklärte die oppositionsnahe Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.

Zuvor hatten die Extremisten demnach zumindest teilweise nahe gelegene Öl- und Gasfelder sowie Getreidesilos unter ihre Kontrolle gebracht. Dutzende syrische Soldaten seien getötet worden. Syrische Kampfjets flögen Luftangriffe, um verlorene Gebiete zurückzuerobern.

Der Islamische Staat hatte das Chaos des Bürgerkriegs in Syrien ausgenutzt und weite Teile des Landes unter seine Kontrolle gebracht, darunter im Mai 2015 auch Palmyra. Dort sprengten die Dschihadisten antike Götterskulpturen, die als Unesco-Weltkulturerbe eingestuft waren. Knapp ein Jahr später gelang die Rückeroberung. Es war einer der wichtigsten Erfolge der syrischen Armee im Kampf gegen den IS.

Auch insgesamt befinden sich die Islamisten in Syrien und benachbarten Irak seit Monaten in der Defensive. Zuletzt fokussierte sich die syrische Armee wieder mehr auf die Bekämpfung von gemäßigteren Rebellen, etwa in der Großstadt Aleppo.

Beobachter gehen davon aus, dass dem syrischen Regime von Baschar Al-Assad, sowie den russischen Verbündeten weniger an der Bekämpfung der radikalislamischen Terrorgruppe gelegen ist, als sie vorgeben. Wie anders ist es sonst zu erklären, dass der IS wieder so nah an die Wüstenstadt vorrücken konnte. Dabei hatte Moskau am 6. Mai noch medienträchtig die Rückeroberung mit einem Konzert in der antiken Stätte Palmyra feiern lassen.