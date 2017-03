Wahlkampf-Chef zurückgetreten

Der Wahlkampf-Leiter des massiv unter Druck geratenen französischen Präsidentschaftskandidaten François Fillon tritt zurück. Sein Rücktritt sei "unwiderruflich" und trete Sonntagabend in Kraft, sagte Patrick Stefanini der Zeitung Libération. Die Zeitung Le Journal du dimanche hatte zuvor einen Brief veröffentlicht, bei dem es sich um das Rücktrittsschreiben Stefaninis handeln soll.



Der Konservative Fillon hatte zuvor bereits eine Reihe wichtiger Unterstützer verloren, auch sein Wahlkampf-Sprecher und der Kampagnen-Schatzmeister traten zurück. Fillon steht seit Wochen wegen des Verdachts einer Scheinbeschäftigung seiner Frau auf Parlamentskosten unter Druck, die Justiz ermittelt. Nachdem der Kandidat am Mittwoch trotz eines drohenden Verfahrens angekündigt hatte, weiterzumachen, wurden auch in den eigenen Reihen Rufe nach einem Rücktritt laut.



Die Zeitung Le Monde berichtete unter Berufung auf Fillons Umfeld, dass dessen Vertrauter Vincent Chriqui ab Montag die Leitung des Wahlkampfs übernehme.