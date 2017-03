Bald keine Türkei-Bank mehr in Luxemburg

Im Juni soll die türkische Bank Garanti Bank S.A. ihre Filiale in Luxemburg schließen. Elf Mitarbeiter werden im Rahmen eines Sozialplans entlassen.

Die Filiale wird am 30. Juni geschlossen. Alle in Luxemburg angesiedelten Geschäftsbereiche sollen nach Malta transferiert werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Sozialpartner.

Zwei von den von der Schließung betroffenen Mitarbeiter konnten in andere europäische Filialen vermittelt werden, nach Malta und in die Niederlande. Elf Personen stehen jedoch nun vor der definitiven Entlassung.

Am Montag trafen die Sozialpartner, darunter die Aleba, LCGB-SESF und OGBL-SBA, und die Leitung der Garanti Bank S.A. eine Einigung bezüglich des Sozialplans. Die Sozialpartner schafften es, für die entlassenen Mitarbeiter günstige Bedingungen aushandeln.

Vor etwas mehr als einer Woche war Vizepremier und Wirtschaftsminister Etienne Schneider auf einer Wirtschaftsmission in der Türkei ( Link ). Schneider warb dort auch für den Luxemburger Finanzplatz und für die Ansiedelung türkischer Banken hierzulande. Im Interview mit dem Tageblatt ( Link ) erklärte Schneider die Motivationsgründe für seine brisante Reise. Die Wirtschaft sei das letzte Druckmittel, das es gegenüber der Türkei noch gebe, so Schneider.