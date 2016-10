Lässige Polit-Show in Düdelingen

Rund 200 Schüler des Lycée Nic Biever in Düdelingen nahmen gestern an einer Gesprächsrunde mit dem US-amerikanischen Botschafter David McKean teil. Im Mittelpunkt stand die bevorstehende Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten. Die Fragen der Schüler an McKean drehten sich aber auch um andere Themen wie das US-Waffenrecht.