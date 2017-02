Pierre Richard in Luxemburg

"Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh," war 1972 einer seiner größten Filmerfolge im Kino. Seit 1986 ist der französische Schauspieler Pierre Richard auch im Weingeschäft unterwegs. Unweit von Narbonne in Gruissan hat er sein eigenes Weingut. Um seine edlen Tropfen an den Kunden zu bringen, tourt der inzwischen 82-Jährige durch Europa.

Am Freitag war er in Luxemburg. Mit im Gepäck hatte er natürlich jede Menge Wein. In Oberpallen signierte der Star die Etiketten seiner Flaschen.