Mudam stellt sich hinter Lunghi

Am Donnerstag musste sich Mudam-Chef Enrico Lunghi dem Verwaltungsrat des Museums stellen. Es ging um seinen umstrittenen TV-Auftritt Ende September in der RTL-Sendung "Nol". Dabei brach Lunghi plötzlich das Interview ab, lief aus dem Bild, kam zurück und griff die TV-Journalistin an.

Eine Anzeige wegen Körperverletzung folgte. Am Mittwoch entschuldigte sich Lunghi schriftlich wie auch vor der Kamera bei der Journalistin. Auf dieser Basis hat der Mudam-Verwaltungsrat entschieden, Enrico Lunghi das Vertrauen auszusprechen, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung.

Damit ist der Vorfall allerdings noch nicht aus der Welt geschafft. Da Lunghi Beamter ist, wurde gegen ihn ein Disziplinarverfahren eingeleitet. "Diese Reaktion ist für einen Staatsbeamten nicht akzeptabel. Er hat Verpflichtungen, dazu gehört auch Benehmen", betonte Premierminister Xavier Bettel am Dienstag.

Enrico Lunghi ist seit 2009 Chef des "Musée d'art moderne Grand-Duc Jean". Sein Vertrag mit dem Mudam läuft noch bis Ende 2018.