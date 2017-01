Polizeifahrzeug verunglückt auf dem Weg zu Unfallort

Der Unfall passierte auf der Kreuzung der Luxemburger Straße mit dem Boulevard Grande-Duchesse Charlotte. Der Dienstwagen der Polizei war auf dem Weg zu einem schweren Unfall in Reckingen. Der genaue Unfallhergang ist noch ungeklärt.

Laut der Notdienst-Leitstelle gab es zwei leichtverletzte Personen und ein schwerverletztes Opfer. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass beide Beamten des Dienstwagens ins Krankenhaus kamen: "Über die Schwere der Verletzungen kann ich derzeit noch nichts sagen." Der Beifahrer musste aus dem Wagen befreit werden. Die Fahrerin eines der beiden anderen Fahrzeuge wurde ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert.

Eine Viertelstunde zuvor war zwischen Reckingen-Mess und Ehlingen ein Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Der Fahrer, alleiniger Insasse des Wagens, wurde eingeklemmt und musste aus dem Auto befreit werden. Er wurde schwer verletzt, möglicherweise besteht Lebensgefahr.

In Düdelingen und in Luxemburg waren am Morgen bei zwei Unfällen zudem zwei Fußgänger angefahren worden, die jeweils leichte Verletzungen erlitten.